كشفت وزارة الآثار المصرية عن مقبرة مزدوجة لرجل وزوجته، بها بقايا آدمية ومجموعة من بقايا الطيور والحيوانات من العصر البطلمي.

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ويقع هذا الكشف في منطقة الديابات بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وهو عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمي لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس"، التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور، هذا بالإضافة إلى بقايا آدمية ومجموعة من رفات لطيور وحيوانات.

تم العثور على مكان هذه المقبرة ومدخلها بالصدفة، أثناء عملية القبض على إحدى العصابات حاولت الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثري بمنطقة الديابات، وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع، وبدأت أعمال التنقيب الأثري والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية برئاسة الأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، حيث أسفرت الأعمال عن العثور على باقي أجزاء المقبرة.

ووجدت المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وتتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية، حيث صور على جانبي مدخلها مشهدان يصوران الإله أنوبيس يستقبل توتو مرة، وتا شريت إيزيس مرة أخرى، بالإضافة إلى منظر المحاكمة أمام الإله أوزوريس وخلفه تقف الابنتان إيزيس ونفتيس.

المصدر: RT