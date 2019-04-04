أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، أنه لا يوجد هناك "طب نبوي" ورد عن النبي محمد، مشيرا إلى أن النبي نفسه مات مريضا ولم يكن له طبيب ليعالجه.

وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن ما يتداول في عهد النبي، هو الطب البدوي الذي عرفه ابن القيم حينذاك، حيث كان يرى أن الروح أو النفس هي السبب في المرض، وهذا الكلام ليس علميا ولا أساس له من الصحة.

وأضاف أن "النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نفسه لم يكن له طبيب ومات مريضا ولا أحد يعرف سبب مرضه حتى الآن".

وتابع قائلا "ولو كان هناك طبيب لكان دعا الناس للذهاب إليه"، مشددا على أنه لا يجب أن يشيع الناس عما يسمى بالطب النبوي، لأن هذا يعد تدليسا على الدين.

المصدر: يوتيوب