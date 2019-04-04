دعت الخارجية التركية أطراف النزاع في ليبيا، على خلفية تصعيد الأوضاع في البلاد مع زحف "الجيش الوطني الليبي" إلى العاصمة طرابلس، للامتناع عن التحركات التي تخل "بروح الوفاق الوطني".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، في وقت سابق من اليوم، إطلاق عملية لـ"تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة المليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

وتعتبر تركيا من أهم الداعمين الخارجيين لبعض الجماعات المسلحة الناشطة غرب البلاد وخاصة في مدينة مصراتة.

وسبق أن اتهم "الجيش الوطني الليبي" كلا من تركيا وحليفتها قطر بتأييد الإرهاب في ليبيا والتدخل في شؤونها.

المصدر: الأناضول + وكالات