الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص تسليم غزة لدولة أخرى تظهر حجم مؤامرة "صفقة القرن".

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وأضاف أبو ردينة اليوم الخميس: "هذا ما حذر منه الرئيس محمود عباس باستمرار، ولذلك كان رفضه التنازل عن القدس هو حجر الزاوية لحماية المصالح الوطنية الفلسطينية والقومية العربية".

وتابع: "على حماس أن تعي تماما ما يخطط لها لتكون جزءا مما يسمى بصفقة القرن، والتي ثمنها تهويد القدس، وتصفية الهوية الفلسطينية، والتنازل عن الحرية والاستقلال".

كما جدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بأنه "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا دولة بدون القدس، وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية تحافظ على الثوابت الوطنية والقومية، حتى رفع علم فلسطين على القدس ومقدساتها، وتحقيق الحرية والاستقلال، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن "الخيار الآخر لغزة هو تسليمها لدولة أخرى، وإنه تكلم مع كثير من القادة العرب، ولم يوافق أحد على ذلك".

المصدر: وكالة وفا