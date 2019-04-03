أرامكو تعين اقتصاديا مصريا مستشارا لها قبل أسبوعها الترويجي

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، اختيار محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في آليانز، مستشارا لها غير رسمي، قبل جولتها الترويجية العالمية.

وتطلق "أرامكو" جولتها الترويجية العالمية هذا الأسبوع لطرح مرتقب للسندات هو الأول لها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار.

وتجتمع الشركة السعودية العملاقة مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال أسبوعها الترويجي.

ومحمد العريان من مواليد 1958، لوالدين مصريين، وأبوه عبد الله العريان، كان أستاذا للقانون ثم قاضيا في محكمة العدل الدولية.

ويعتبر العريان خبيرا في مجال المال والاقتصاد، ومحاضرا دوليا، حصل على شهادة جامعية في الاقتصاد من جامعة كامبريدج، كما حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وعمل لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، قبل أن يتحول للعمل في القطاع الخاص، كما تدرج في عدة مناصب في مؤسسات حكومية ودولية منها وزارة الخزانة الأمريكية، والمركز الدولي للبحوث، ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وباحثا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

المصدر: رويترز