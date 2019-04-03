 
مباشر

الصدر يوصي بعرض المسؤولين على مجلس مكافحة الفساد

أخبار العالم العربي

الصدر يوصي بعرض المسؤولين على مجلس مكافحة الفساد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo4m

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صدر اليوم الأربعاء جميع الوزراء والمسؤولين من كتلة الأحرار، بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وطالب الصدر الكتل الأخرى بالتصرف على نفس الشكل والمنوال، بما يخدم "الاستمرار في مشروع الإصلاح، ودعم الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد".  

إقرأ المزيد
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
تحالف الصدر يقدم مشروع قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن

كما أهاب الصدر برئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، متابعة هذه القضية شخصيا وتوخي الموضوعية والشفافية للتحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بمسؤولي الدولة.

المصدر: السومرية نيوز

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"بشتغل مع الجرابيع".. ما حكاية فيديو الفنانة المصرية هالة صدقي الذي أثار الجدل؟