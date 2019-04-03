الصدر يوصي بعرض المسؤولين على مجلس مكافحة الفساد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صدر اليوم الأربعاء جميع الوزراء والمسؤولين من كتلة الأحرار، بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وطالب الصدر الكتل الأخرى بالتصرف على نفس الشكل والمنوال، بما يخدم "الاستمرار في مشروع الإصلاح، ودعم الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد".

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كما أهاب الصدر برئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، متابعة هذه القضية شخصيا وتوخي الموضوعية والشفافية للتحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بمسؤولي الدولة.

المصدر: السومرية نيوز