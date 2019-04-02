الأمطار تغمر مخيمات 40 ألف نازح شمال غربي سوريا

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ديفيد سوانسون، بأن السيول والأوحال غمرت مخيمات يحتمي فيها أكثر من أربعين ألف نازح شمال غربي سوريا جراء أمطار غزيرة هطلت في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال سوانسون، إن "حوالي 14 مخيما تضررت جراء الأمطار الغزيرة في محافظة إدلب".

وذكر أن الأمطار الغزيرة أوقعت منذ السبت الكثير من الأضرار التي شملت عشرات الآلاف من المدنيين والنازحين عدا عن إتلاف المحاصيل وغرق الماشية في إدلب، وكذلك في محافظتي حلب والحسكة.

وفي محافظة حلب، أغرقت الأمطار الخيام في عدة مخيمات للنازحين، وهجر مستشفى في ريف حلب بعد أن غمرته المياه.

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ويعتمد عشرات الآلاف من النازحين السوريين في شمال البلاد على المساعدات المقدمة من مجموعات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك الطعام والفرش ووقود التدفئة لفصل الشتاء.

المصدر: أ ف ب