حملة زيلينسكي الانتخابية تعلن استعداده للمفاوضات مع بوتين وترامب

أعلنت حملة المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء محادثات مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال مستشار زيلينسكي وزير المالية الأسبق ألكسندر دانيلوك في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان مرشح حملته مستعدا لإجراء محادثات أحادية مع ترامب أو بوتين: "بالتأكيد جاهز (لذلك). لأي مفاوضات (جاهز)، ويجب علينا أن نستعد لها. لا يوجد أحد ببساطة يفاوض على هذا المستوى دون تحضير".

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ويرى دانيلوك، أيضا، أن جميع الأسئلة المتعلقة بكفاءة زيلينسكي ستختفي بعد تشكيل فريقه، مضيفا: "لمن يقول إن زيلينسكي ليس كفؤا، حسنا، دعونا ننتظر ونرى فريقه.. هل هو وفريقه كفؤان. حينها ستختفي كل الأسئلة".

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 31 مارس، ولم يحصل فيها أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى التي تصدرها زيلينسكي.

وسيخوض زيلينسكي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة مع خصمه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو في 21 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي