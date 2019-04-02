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الأمم المتحدة: 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن عام 2050

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الأمم المتحدة: 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن عام 2050
AFP
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أفاد تقرير أممي نشر الاثنين بأن نحو 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 وأن نسبة سكان العالم ممن يقيمون بمناطق حضرية ستزداد من 56% عام 2019، إلى حوالي 68% عام 2050.

وجاء في التقرير أن "التحول من العيش في الريف إلى الحضر يحمل معه العديد من المنافع للتنمية المستدامة، ولكن يجب التعامل معه بصورة جيدة لتفادي أي مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية، تنجم عن النمو الحضري غير المدروس. والسكان الفقراء والمعرضون للخطر، ممن قد يستقرون بأماكن عرضة للكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية، سيكونون أكثر المتأثرين".

ووفقا للتقرير، فإنه بين عامي 2000 و2017، ازداد عدد المهاجرين في العالم بنحو 50%، ووصل 258 مليونا عام 2017، فيما نحو 10% من هؤلاء، هم لاجئون فروا من الاضطهاد أو نزاع مسلح.

وتصادف هذا العام الذكرى الـ25 لتبني برنامج عمل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية في القاهرة عام 1994.

المصدر: "شينخوا"

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