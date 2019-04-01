أكد "حزب الله" اللبناني، أن قرارات القمة العربية جاءت أقل بكثير من "خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة" ولم ترق إلى مستوى التعامل مع القرارات الأمريكية التي تهود القدس والجولان.

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وقال "حزب الله"، مساء الاثنين: "أظهرت المواقف الصادرة عن القمة تناقضا كبيرا، ففيما أكد قادة الدول العربية على الحق العربي في استعادة القدس والجولان المحتلين، نرى الكثير من هؤلاء يجدون السير حثيثا لمزيد من خطوات التطبيع مع العدو".

وأضاف الحزب في البيان: "بعض القادة العرب يلوم نفسه لأنه لم يفتح ذراعيه للكيان الإسرائيلي منذ أمد بعيد".

وأعرب حزب الله عن "اعتزازه بالمواقف الوطنية والقومية" التي عبر عنها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون فيما يخص لبنان وفلسطين والجولان، وتأكيده على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بما يحفظ مصالح لبنان وسوريا.

وشدد أيضا على "ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والتضامن مع الشعب اليمني المظلوم وضرورة وقف حرب الإبادة التي تشن ضده".

كما أشاد حزب الله بـ "الحركة الوطنية والقومية في تونس التي عبرت عن ضمير الأمة العربية بتأكيدها على دعم المقاومة في لبنان وفلسطين".

المصدر: قناة "المنار"