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الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل (بيان)

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الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل (بيان)
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قالت الرئاسة الجزائرية، مساء يوم الاثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل نهاية عهدته في 28 أبريل 2019.

وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات هامة طبقا لأحكام الدستور.

وأضافت أن القرارت التي ستصدر قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار الإستقالة.

RT

المصدر: RT

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