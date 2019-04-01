4 ملايين دولار مساعدات أممية لمخيم "الهول"

خصص الصندوق الإنساني السوري (SHF) التابع للأمم المتحدة، مبلغ 4.3 مليون دولار مساعدات إنسانية لمخيم "الهول" للنازحين شمال شرقي سوريا.

وقال القسم الصحفي لمكتب الأمم المتحدة في سوريا، إنه سيتم صرف هذه الأموال على شراء الخيام والبطانيات ومياه الشرب ومستلزمات النظافة، وتوسيع المخيم.

وقالت كورين فليشر، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا: "ستوفر هذه الأموال مساعدة فورية لعشرات الآلاف من سكان المخيم، وخاصة النساء والأطفال الذين يشكلون 90٪ من نزلائه، وستشارك في تقديم المساعدات في المخيم 42 منظمة".

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وسيخصص الصندوق الإنساني السوري، من الاحتياطي العام لديه، مبلغ 12 مليون دولار لتنفق على تقديم الخدمات في مجال الرعاية الصحية والتغذية والمياه والتعليم وغيرها من الخدمات.

وينوي الصندوق، تخصيص 80 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا حيث بلغت قيمة المساعدات للعام الماضي حوالي 37 مليون دولار.

وتم تأسيس الصندوق في عام 2014 برعاية بلجيكا والنرويج وكندا وقطر وبريطانيا ودول أخرى.

ويزيد عدد نازحي "الهول" على 73 ألف شخص، يعيش 19 ألفا منهم في الخيام، بانتظار توسيع المخيم.

المصدر: نوفوستي