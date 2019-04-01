الجعفري يكذّب نبأ وفاته

نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي السابق إبراهيم الجعفري ما أشيع عن وفاته في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

وقال مكتب الجعفري، إن الخبر الذي تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة وزير الخارجية عار عن الصحة، معربا عن شكره لمن عبّر عن قلقه إزاء الأكاذيب التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة عن شاشة قناة بي بي سي تظهر المذيعة فدى باسيل مع شريط عاجل يعلن وفاة وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، في نبأ اعتبره البعض كذبة الأول من أبريل.

يشار إلى أن المذيعة فدى باسيل، قد تركت بي بي سي منذ أكثر من عامين وعملت في التلفزيون العربي والآن، تنشط في تي آر تي عربية.

المصدر: وكالات