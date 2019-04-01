بري يزور السيستاني في النجف

زار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في مقره بالنجف جنوبي البلاد.

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وذكر مصدر لـRT، أن "بري زار السيستاني صباح اليوم وبحث معه العلاقات بين البلدين وضرورة توحيد المواقف العربية في ظل التحديات التي يواجهها العرب الآن".

ويزور بري العراق، حيث التقى أمس الأحد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وبحثا تطورات الأوضاع في بلديهما وسبل زيادة التعاون الاقتصادي.

المصدر: RT