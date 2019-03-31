فيديو لجسم غريب في سماء جنوبي سوريا يثير الجدل

أثار تسجيل مصور تناقله ناشطون جدلا واسعا في سوريا، حيث يظهر فيه جسم غريب يطير في سماء مدينة السويداء جنوب شرقي البلاد.

ويؤكد ناشطون أن جسما غريبا يشبه الإنسان يحلق في سماء المدينة، في حين أكد عدد من أهالي السويداء أنهم رأوه فعلا.

وأثار التسجيل ردود أفعال متفاوتة، بين من سخر منه واعتبره "غراندايزر" و"سوبر مان"، ومن اعتبره جسما لمخلوق حقيقي طيار.

وذكر سوريون واقعيون، أن الجسم الغريب هو عبارة عن منطاد عادي مزود بأجهزة خاصة تابعة للأرصاد الجوية، دون أن تؤكد أو تنفي المصادر الرسمية ذلك.

المصدر: تواصل اجتماعي