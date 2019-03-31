شهد مجلس النواب الأردني مشادة قوية وتلاسنا بين عدد من النواب خلال جلسة عقدت صباح اليوم الأحد، حسب صحيفة الغد الأردنية.

وذكرت مواقع أردنية أن المشادة وقعت بين النائبين خالد الفناطسة ومصطفى ياغي وطارق خوري، إثر قرار المجلس تحويل مشروع قانون العمل المعاد من مجلس الأعيان، إلى لجنة العمل النيابية.

وأظهر مقطع فيديو احتجاج رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة بحدة على قرار المجلس، وهمومه بالخروج من الجلسة احتجاجا على القرار، لتبدأ مشادة بينه والنائب مصطفى ياغي، ثم غادر الفناطسة الجلسة.

وأثناء عودته حدثت مشادة ثانية بينه وبين النائب طارق خوري كادت تصل إلى حد الضرب بالأيدي، إلا أن نوابا آخرين فرقوا بينهما.

المصدر: وسائل إعلام أردنية