السبسي يسمي القمة العربية الـ 30 بـ"قمة العزم والتضامن"

افتتح العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد أعمال القمة العربية الـ30 في تونس وسلم رئاستها للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وألقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كلمة جاء فيها:

- نؤكد على أهمية الحل سياسي في سوريا

-السياسات العدوانية للنظام الإيراني تنتهك المعاهدات الدولية

- نؤكد حرص المملكة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية

- ندعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن

- نرفض المساس بالسيادة السورية على الجولان.

بدوره تسلم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رئاسة القمة العربية وأسماها بقمة "العزم و التضامن" وألقى كلمة خلال الجلسة أكد خلالها على جملة من القضايا الدولية، أبرزها.

- سنعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك خلال رئاستنا للقمة العربية

- نسمي القمة قمة العزم والتضامن.

- من غير المقبول أن تستمر الأوضاع الحالية في الأمة العربية

- تحقيق الأمن والاستقرار يكمن في حل القضية الفلسطينية وضمان حقوق شعبها

- تداعيات الأزمة في ليبيا لها تأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة

- تقدمنا بالتنسيق مع الجزائر ومصر بمبادرة لحل الأزمة الليبية وفقا للجهود الأممية.

- نؤيد الحل السياسي في اليمن وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية

- ندعو لإعادة تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات

- نؤيد الحل السياسي في اليمن وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ونرحب باتفاق السويد

- نقدر تضحيات الشعب العراقي ضد الإرهاب.

- يجب مساعدة الشعب السوري على إنهاء معاناته بما يحقظ وحدة سوريا وسيادتها.

- محاربة الإرهاب تتطلب منا استراتيجية شاملة

- الجولان أرض محتلة ونرفض سياسة تكريس الأمر الواقع.

كما جاء في كلمة رئيس جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ أبرز مايلي:

- الأمن القومي العربي تعرض لأخطر التحديات خلال السنوات الماضية

- من غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية في الشأن العربي لدعم فصيل أو آخر لغرض طائفي

- التدخلات من إيران وتركيا أدت لتفاقم الأزمات العربية

- الجولان أرض سورية محتلة وفقا للقرارات الدولية والاحتلال الإسرائيلي يسعى لاغتنام المكاسب

-نرفض التدخلات الخارجية في دولنا العربية.

واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة: أنطونيو غوتيريش جملة من القضايا الدولية أبرزها:

- أدعو لوحدة العالم العربي كشرط أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة

-يجب تكثيف الجهود للتخلص من عدم الاستقرار وحل الدولتين هو الحل للصراع

-أدعو إلى دعم الأنوروا ونواصل العمل لتحقيق السلم وإيصال المساعدات إلى اليمن

-الدول العربية بذلت جهودا وتضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب

-يجب الحفاظ على وحدة سوريا بما فيها الجولان المحتل

-أدعو إلى بذل الجهود للانتقال الديمقراطي في الجزائر

المصدر: RT