يوم الأرض.. مقتل 4 فلسطينيين وإصابة العشرات في قطاع غزة

لقي 4 شبان مصرعهم وأصيب أكثر من 300 متظاهر، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، اليوم السبت مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الأرض.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل المواطن أدهم نضال عمارة (17 عاما) وتامر هاشم أبو الخير (17 عاما) جراء إصابتهما خلال المظاهرات شرق غزة، بالإضافة إلى مقتل محمد جهاد سعد (20 عاما) قبل بدء فعاليات المليونية صباح اليوم، وبلال محمود النجار (17 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم شرقي خان يونس.

ونشرت الوزارة في بيان إحصائيات تفصيلية لأحداث مليونية الوطن والعودة السلمية الناتجة عن قمع الجيش الإسرائيلي لها، قائلة إن إجمالي المصابين الذين نقلوا للمستشفيات بلغ 316 مصابا، 5 منهم حالتهم حرجة جدا و9 خطيرة و121 متوسطة و181 طفيفة.

وأوضحت أن 64 إصابة كانت بالرصاص الحي و16 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و13 إصابة بشظايا، و46 بالغاز، و94 بانفجار قنابل غاز، و83 إصابات أخرى.

وقالت في البيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف مباشرة الطواقم الطبية ما أدى إلى 3 إصابات بين المسعفين وتضرر 3 سيارات بشكل جزئي، بالإضافة إلى إصابة 7 صحفيين.

RT

وأفاد مراسلنا في القطاع بأن وفدا مصريا أمنيا وتحت حماية أمنية كبيرة توجه لتفقد مخيمات العودة شرق غزة.

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ويحي الشعب الفلسطيني اليوم الذكرى الـ43 لـ"يوم الأرض" الذي يذكر بهبة الفلسطينيين عام 1976، ضد مصادرة تل أبيب عشرات الآلاف من الدونومات من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات.

وتتمثل مظاهر إحياء هذه الذكرى في المظاهرات والمسيرات المليونية التي تخلد هذا اليوم، إضافة إلى الإضرابات الشاملة في كافّة المناطق الفلسطينيّة.

كما يتم إطلاق جداريات ومجسمات تعبّر عن فلسطين والقدس وحملات لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية رفع حالة التأهب القصوى على حدود القطاع، فيما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع القطاع، تضمنت ألوية مدرعة ومدفعية.

المصدر: RT + وكالات