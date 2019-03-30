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شيخ قطري: سامحني يا شيخ تميم!

أخبار العالم العربي

شيخ قطري: سامحني يا شيخ تميم!
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قدم شيخ آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم اعتذاره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد أشهر من ظهوره في السعودية وهجومه على الدوحة.

وكانت وسائل الإعلام السعودية تصف ابن شريم بأنه "معارض قطري" وكان يظهر من الرياض للهجوم على قطر منذ بدء الحصار في يونيو 2017.

كما اتهم ابن شريم السلطات القطرية بسحب الجنسية منه على خلفية مواقفه المعارضة.

المصدر: يوتيوب

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