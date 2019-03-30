قدم شيخ آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم اعتذاره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد أشهر من ظهوره في السعودية وهجومه على الدوحة.

وكانت وسائل الإعلام السعودية تصف ابن شريم بأنه "معارض قطري" وكان يظهر من الرياض للهجوم على قطر منذ بدء الحصار في يونيو 2017.

كما اتهم ابن شريم السلطات القطرية بسحب الجنسية منه على خلفية مواقفه المعارضة.

اعتذار الشيخ طالب ابن شريم شيخ قبيلة آل مرة الذي تصدر المعارضة للشيخ تميم والشيخ حمد بن خليفة يقدم الآن اعتذاره للشيخ تميم ولدولة قطر لما بدر منه من مواقف وتصريحات عدائية خلال السنتين الماضيتين ويشكر قطر على كرمها ورعايتها لقبيلة آل مرة صغيرهم وكبيرهم. https://t.co/OhNeZRJgxe — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) 30 марта 2019 г.

المصدر: يوتيوب