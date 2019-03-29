مقتدى الصدر يغرد: الجولان عربية

غرد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، قائلا "الجولان عربية".

وتأتي تغريدة الصدر منسجمة مع الموقف الرسمي العراقي الذي انتقد دعوة ترامب بشأن الجولان، واعتبرها متناقضة مع القانون الدولي.

وقد وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من الهضبة السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

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ويعتبر الجولان الذي هو جزء من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

المصدر: RT