لودريان: يجب التنسيق مع برلين بشأن تصدير الأسلحة للسعودية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك، أن على فرنسا وألمانيا تطبيق "سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة"، ردا على تمديد برلين لحظر بيع الأسلحة للسعودية.

وقال لودريان للصحفيين: "أبلغنا ألمانيا أن علينا التحرك معا لوضع سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة.. هذا منصوص عليه في معاهدة - إيكس لا شابيل- الموقعة في يناير الماضي".

وأضاف: "نعمل معا حاليا للتوصل إلى موقف مشترك يكون ملزما وسهل التطبيق للمستقبل.. إنها مسؤوليتهم لكننا نعمل في الوقت ذاته لإيجاد ترتيبات مشتركة بين باريس وبرلين".

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ويشغل لودريان، الرئيس الحالي لمجلس الأمن حتى نهاية شهر مارس الجاري، على أن يخلفه نظيره الألماني هيكو ماس، الذي ستتولى بلاده الرئاسة في شهر أبريل المقبل.

ويناقض قرار تمديد صادرات الأسلحة إلى السعودية السياسة الأوروبية الدفاعية، إذ أن للقرار عواقب على صادرات الأسلحة الفرنسية، لأنها تضم مكونات ألمانية، وهذا ينطبق على أسلحة تساهم أحيانا في صناعتها بريطانيا.

وقرار ألمانيا تجميد صادراتها من الأسلحة للسعودية مرتبط بالأزمة اليمنية، إذ تقود الرياض مع أبو ظبي تحالفا عربيا لمساندة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في حربه ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

المصدر: أ ف ب