تمكنت "سرايا السلام" التابعة للزعيم الديني البارز مقتدى الصدر، وهي إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من القضاءعلى قيادي في تنظيم "داعش"، كان مسؤولا عن تجنيد الأطفال.

وقالت "سرايا السلام" في بيان إنها تمكنت من قتل واحد من أخطر القياديين في داعش إضافة إلى أربعة من معاونيه في التنظيم بعملية عسكرية نفذتها في ناحية المعتصم جنوب غرب مدينة سامراء.

وأضاف البيان أن القيادي المستهدف هو المدعو محمد انتخاب "وهو مسؤول عن تجنيد الأطفال وإعداد الانتحاريين والعديد من العمليات الإرهابية والخط الناقل فيما بين ما يسمى ولايتي صلاح الدين وشمال بغداد".

وأشار إلى أن أبرز العمليات التي قام بها القيادي الهجوم على محطة الجالسية الذي أحبطه مقاتلو سرايا السلام العام الماضي، وكذلك الهجوم على منزل عضو مجلس محافظة صلاح الدين إسماعيل الهلوب بواسطة طفلين انتحاريين فضلا عن استهداف الجيش العراقي عدة مرات آخرها قبل شهر إضافة إلى القيام بعدد من العمليات الإرهابية السابقة في ناحية الإسحاقي وقتل وتهديد العوائل في ناحية المعتصم والصعيوية.

ولفت البيان إلى أن استخبارات اللواء الثالث لسرايا السلام راقبت تحركات المجرم محمد انتخاب مراقبة دقيقة ومن ثم بدأت تنفيذ العملية من قبل عناصر السرايا بالعبور إليه بزوارق ثم سيرا على الأقدام، مجتازين بذلك منطقة صعبة جغرافيا ثم الاشتباك المباشر مع مجموعته الإرهابية. وأسفر ذلك عن قتله مع أخطر عناصر مجموعته الإرهابية ومصادرة زورق وأسلحة وذخيرة.

المصدر: RT