 
مباشر

مصر توقع عقدا لتوريد 19 مدرعة "فهد" إلى بوروندي

أخبار العالم العربي

مصر توقع عقدا لتوريد 19 مدرعة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lndd

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، اتفاقها مع إحدى الدول الإفريقية لتوريد 19 عربة مدرعة مصرية الصنع من طراز "فهد".

مدرعة فهد المصرية بتصميمها الجديد
إقرأ المزيد
لأول مرة.. مصر تعرض أسلحة جديدة محلية الصنع

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في بيان اليوم، إنه سيجرى توريد المدرعات لدولة بوروندي، موضحا أنه بحث مع وفد من وزارة الدفاع البوروندية التعاون بين الجانبين في تلبية مطالبهم من المركبات، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وأنسب الأسعار، على هامش توقيع بروتوكول التعاون لتوريد المدرعات الـ19، لافتا إلى أن "العربية للتصنيع" تضع كل إمكاناتها، وخبراتها الفنية والتكنولوجية للتعاون مع بوروندي "التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة".

وأشار رئيس العربية للتصنيع، إلى أن الجانب البوروندي أبدى اهتماما بمنتجات الهيئة من الأنظمة الدفاعية، مشيرا إلى تحقيق نسب متزايدة من التصنيع المحلي لها داخل الهيئة، متابعا: "اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الاحتياجات، ووضع خطط زمنية للتنفيذ".

وشدد على اتفاق الجانبين على تدريب العمالة الفنية من دولة بوروندي على مهارات التصنيع والتشغيل والصيانة بمصنع تابع للهيئة.

ونقلت الهيئة العربية للتصنيع، عن الوفد البوروندي تطلعه لتعزيز التعاون مع الهيئة، وتأكيده أهمية الإسراع لتنفيذ التعاقد مع الهيئة وتوريد العربات المدرعة، إضافة للتعاون في عدد من المجالات الدفاعية والتدريب وتبادل الخبرات.

وتتميز الهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج المدرعات من طراز "فهد"، منذ عدة أعوام، وهى مدرعات لاقت استحسانا من عدة دول، كما تستخدمها القوات المصرية المشاركة ضمن بعثات الأمم المتحدة لـ"حفظ السلام".

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبيل مشاركته بالقمة العربية.. الملك سلمان في زيارة رسمية إلى تونس