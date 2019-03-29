أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، اتفاقها مع إحدى الدول الإفريقية لتوريد 19 عربة مدرعة مصرية الصنع من طراز "فهد".

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وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في بيان اليوم، إنه سيجرى توريد المدرعات لدولة بوروندي، موضحا أنه بحث مع وفد من وزارة الدفاع البوروندية التعاون بين الجانبين في تلبية مطالبهم من المركبات، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وأنسب الأسعار، على هامش توقيع بروتوكول التعاون لتوريد المدرعات الـ19، لافتا إلى أن "العربية للتصنيع" تضع كل إمكاناتها، وخبراتها الفنية والتكنولوجية للتعاون مع بوروندي "التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة".

وأشار رئيس العربية للتصنيع، إلى أن الجانب البوروندي أبدى اهتماما بمنتجات الهيئة من الأنظمة الدفاعية، مشيرا إلى تحقيق نسب متزايدة من التصنيع المحلي لها داخل الهيئة، متابعا: "اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الاحتياجات، ووضع خطط زمنية للتنفيذ".

وشدد على اتفاق الجانبين على تدريب العمالة الفنية من دولة بوروندي على مهارات التصنيع والتشغيل والصيانة بمصنع تابع للهيئة.

ونقلت الهيئة العربية للتصنيع، عن الوفد البوروندي تطلعه لتعزيز التعاون مع الهيئة، وتأكيده أهمية الإسراع لتنفيذ التعاقد مع الهيئة وتوريد العربات المدرعة، إضافة للتعاون في عدد من المجالات الدفاعية والتدريب وتبادل الخبرات.

وتتميز الهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج المدرعات من طراز "فهد"، منذ عدة أعوام، وهى مدرعات لاقت استحسانا من عدة دول، كما تستخدمها القوات المصرية المشاركة ضمن بعثات الأمم المتحدة لـ"حفظ السلام".

المصدر: الوطن