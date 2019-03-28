الوفد المصري يعود لغزة بعد إطلاعه إسرائيل على موقف الفصائل

قال مراسلنا في قطاع غزة إن الوفد الأمني المصري عاد من جديد إلى القطاع بعد مغادرته في وقت سابق من يوم الخميس، وتوجه إلى مكتب مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وذكر أن الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، عاد إلى القطاع حاملا ردود الجانب الإسرائيلي حول مطالب الفصائل الفلسطينية، بشأن التهدئة ورفع الحصار.

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ووفقا لعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، فإن الوفد الأمني المصري حمل رؤية الفصائل الفلسطينية لتثبيت حالة الهدوء، مشيرا إلى أن "الوفد سيتحرك بين غزة وإسرائيل من أجل وضع القضايا المطروحة موضع التنفيذ العملي وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تطبيقها".

المصدر: RT