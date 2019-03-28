باريس: يجب ألا يدفع الخليجيون ثمن الأزمة مع قطر

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ضرورة ألا تلقي الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين بثقلها على عاتق المواطنين الخليجيين.

وشدد فليب اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في الدوحة، على أن موقف فرنسا ثابت، وهو أنه "يجب تسوية الخلافات عبر الحوار بين دول المنطقة".

وقال: "لا يجب ألا يدفع السكان والطلبة والعوائل ثمن الخلافات بين الدول".. "باريس والدوحة تعملان معا على تعزيز المبادلات في جميع المجالات التربوية والعلمية والاقتصادية والبحثية.. حتى تستطيعا معا مواجهة الأوقات الصعبة، وتفكرا معا في مستقبل مشترك وواثق".

واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب واستعرضا علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء القطري على حسابه في "تويتر" أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي كانت "بناءة" وتوجت بتوقيع حزمة من الاتفاقات، "تعزيزا لمسار العلاقات الثنائية، والقواسم والرؤى المشتركة بين البلدين".

واندلعت الأزمة في الخليج أوائل يونيو 2017، عندما قطعت "الرباعية العربية" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرضت عليها حصارا.

المصدر: أ ف ب + الشرق