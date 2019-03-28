قبيل القمة العربية.. الملك سلمان يصل تونس للقاء السبسي

وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس تونس في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

إقرأ المزيد

وترأس الرئيس السبسي الوفد الرسمي الذي استقبل الملك سلمان لدى هبوط طائرته في مطار قرطاج، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتأتي هذه الزيارة قبيل قمة الجامعة العربية في دورتها العادية الثلاثين والتي ستنطلق أعمالها في تونس الأحد المقبل، ويترأس الملك سلمان الوفد السعودي إليها.

ومن المتوقع أن تشهد القمة السعودية التونسية حزمة من الاتفاقات لتطوير الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة، كما سيبحث الملك سلمان والسبسي ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، حسب قناة "العربية" السعودية.

المصدر: وكالات