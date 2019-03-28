أعلنت شركة "فينسي" الفرنسية للإنشاءات، أن التحقيق الأولي الذي أجرته جهات فرنسية ودولية في أوضاع عمال المنشآت التي تشيدها لكأس العالم 2022 في قطر، لم يكشف عن سوء أوضاعهم كما يشاع.

وأجري التحقيق بعد أخبار نشرتها منظمة "شيربا" المدافعة عن حقوق الإنسان، مفادها أن "العمال في هذه المواقع يتعرضون لسوء المعاملة".

ونفت الشركة الفرنسية، ما تردد عن مصادرة جوازات سفر بعض العمال، وقالت إن "العمال يمكنهم الوصول في أي وقت لوثائقهم المحفوظة في الخزائن".

وأجرت عدة نقابات عمالية فرنسية والاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب تحقيقا برأ ساحة الشركة الفرنسية في يناير الماضي مما ينسب إليها من انتهاكات.

ولدى "فينسي"، التي تعتبر قطر ثاني أكبر مساهم فيها، العديد من المشاريع الكبيرة في قطر تتعلق بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم، منها مشروع لمد خط مترو أنفاق في الدوحة، وآخر لشق طريق سريع.

المصدر: رويترز