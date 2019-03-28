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السعودية.. اعتقال رجل اعتدى على مسن في الـ80 من عمره في أحد محال جدة

أخبار العالم العربي

السعودية.. اعتقال رجل اعتدى على مسن في الـ80 من عمره في أحد محال جدة
Reuters Fahad Shadeed
عناصر للأمن السوداني
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نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو يظهر قيام رجل بالاعتداء على آخر مسن في العقد الثامن من عمره للاستيلاء على محفظته، في أحد المحال التجارية بمحافظة جدة.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على حساب الأمن العام في "تويتر" أمس الأربعاء شابا وهو يقترب من رجل مسن، ويحاول خطف محفظة من بين يديه ويرميه إلى الأرض، ثمن يغادر المكان بما استولى عليه.

وأكد الأمن العام على حسابه في "تويتر" أن شرطة المحافظة ألقت القبض على المعتدي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويته.

المصدر: RT

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