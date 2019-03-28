 
مباشر

السعودية تطلق سراح عدد من الناشطات المحتجزات

أخبار العالم العربي

السعودية تطلق سراح عدد من الناشطات المحتجزات
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln91

أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات السعودية أفرجت عن عدد من الناشطات المعتقلات، فيما أعلنت المحكمة الجنائية في الرياض الإفراج مؤقتا عن 3 موقوفين.

إقرأ المزيد
بالأسماء.. الناشطات السعوديات اللواتي أفرج عنهن قضاء المملكة

وأكدت مصادر مختلفة للوكالة أن السلطات السعودية أفرجت عن 3 نساء، واجهن تهما تتعلق بنشاطهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

وقال مصدران إنه سيتم إطلاق سراح بقية الموقوفات الأحد القادم.

من جهتها أكدت الرياض الإفراج المؤقت عن "ثلاثة من الموقفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ"، دون الكشف عن أسماء المفرج عنهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لمطالبهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها.

إقرأ المزيد
حملة في باريس تطالب بالإفراج عن الناشطات السعوديات المحتجزات في السعودية
بعيدا عن عدسات الإعلام.. القضاء السعودي يستأنف محاكمة الناشطات المحتجزات

وأكدت المحكمة أنها ستواصل النظر في قضايا المفرج عنهم، وألزمتهم بحضور جلسات المحاكمة لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.

ويأتي ذلك غداة استئناف القضاء السعودي، الأربعاء، محاكمة الناشطات، وبينهن لجين الهذلول‎ وهتون أجواد الفاسي وإيمان النفجان، اللواتي احتجزن قبل أكثر من تسعة أشهر. وعقد القضاء السعودي أمس جسلة الاستماع الثانية في قضية الناشطات التي أثارت انتقادات دولية واسعة.

المصدر: رويترز + واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل خطط القذافي فعلا لمهاجمة جبل طارق انطلاقا من المغرب؟