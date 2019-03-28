السعودية تطلق سراح عدد من الناشطات المحتجزات

أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات السعودية أفرجت عن عدد من الناشطات المعتقلات، فيما أعلنت المحكمة الجنائية في الرياض الإفراج مؤقتا عن 3 موقوفين.

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وأكدت مصادر مختلفة للوكالة أن السلطات السعودية أفرجت عن 3 نساء، واجهن تهما تتعلق بنشاطهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

وقال مصدران إنه سيتم إطلاق سراح بقية الموقوفات الأحد القادم.

من جهتها أكدت الرياض الإفراج المؤقت عن "ثلاثة من الموقفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ"، دون الكشف عن أسماء المفرج عنهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لمطالبهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها.

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وأكدت المحكمة أنها ستواصل النظر في قضايا المفرج عنهم، وألزمتهم بحضور جلسات المحاكمة لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.

ويأتي ذلك غداة استئناف القضاء السعودي، الأربعاء، محاكمة الناشطات، وبينهن لجين الهذلول‎ وهتون أجواد الفاسي وإيمان النفجان، اللواتي احتجزن قبل أكثر من تسعة أشهر. وعقد القضاء السعودي أمس جسلة الاستماع الثانية في قضية الناشطات التي أثارت انتقادات دولية واسعة.

المصدر: رويترز + واس