مندوب المغرب : رئاسة وفد الرباط للقمة في تونس ستتحدد في الساعات القادمة

أفاد مندوب المغرب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي بأنه لم يتم بعد تحديد رئاسة الوفد المغربي وما إذا كان الملك محمد السادس سيحضر لقاء القمة العربية بتونس أم لا.

وأكد في تصريح إعلامي يوم الأربعاء على هامش اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لدى جامعة الدول العربية، أن رئاسة الوفد ستتحدد في الساعات القليلة القادمة.

وصرح أحمد التازي بوجود مجموعة من القرارات الجاهزة والتي تمت الموافقة عليها منذ ثلاثة أسابيع في إطار الدورة 151 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأضاف أنه سيضاف إليها خلال هذه الاجتماعات التحضيرية بعض المسائل الأخرى على غرار مسألة الجولان السوري المحتل ومشاريع القرارات الخاصة بفلسطين وبعض المستجدات.

وفي هذا السياق قال إن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية واحتلاله غير شرعي وبالتالي لا يمكن أن يبنى عليه أي قرارات أخرى، في إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار سيادة إسرائيل على الجولان السوري.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية ستأخذ حيزا هاما من جدول أعمال القمة العربية، إضافة إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بقية الدول العربية الأخرى على غرار ليبيا واليمن والعراق.

وأشار مندوب المغرب الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى أن انعقاد القمة العربية بتونس سيضمن لها حيزا كبيرا من النجاح بالنظر إلى أن تونس بلد التوافق وما انفكت تقوم بهذا الدور.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية