النجيفي لـRT: إيران تحاول أن تشاغب الولايات المتحدة عبر شيوخ العشائر

قال المحافظ الأسبق لمحافظة نينوى، أثيل النجيفي، اليوم الأربعاء، إن إيران تحاول مشاغبة الولايات المتحدة عبر اللقاءات وتوطيد العلاقات مع شيوخ العشائر العراقية.

وقال لـRT إن "بعض شيوخ العشائر في محافظة نينوى يجدون أن مصلحتهم الآن في التقارب مع الجهات المتنفذة، وإيران هي الجهة المتنفذة الأكبر في العراق، لذا ترى أن هناك لقاءات وتواصلا مع المسؤولين الإيرانيين".

وأضاف أن "بعض شيوخ العشائر يمتلكون قوة اجتماعية، وبعضهم لا يمتلكها، لكنهم بالمحصلة ليس لديهم أي تأثير سياسي، وكثير منهم يندفع نحو مصالحه الشخصية مثلما كانوا مع صدام حسين والأمريكيين، واليوم مع من هو الأقوى".

يذكر أن معلومات تفيد بوجود تواصل بين شيوخ عشائر من محافظة نينوى (شمال العراق) مع سياسيين إيرانيين، وقبل ذلك التقى عدد من شيوخ عشائر الجنوب كلا من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وبعده رئيس الجمهورية، حسن روحاني.

المصدر: RT