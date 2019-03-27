معارض جزائري: تفعيل المادة 102 تجاوزها الزمن ولن نقبل أن تدار الفترة الانتقالية من قبل رموز النظام

قال الناشط والحقوقي الجزائري، مصطفى بوشاشي، إن إعلان الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور قد تجاوزها الزمن، مؤكدا أن الجزائريين لن يقبلوا أن تدار الفترة من طرف أي رمز من رموز النظام.

ونقل موقع " huffpostmaghreb" عن بوشاشي، أن الأحداث في الشارع الجزائري تجاوزت إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفق المادة 102 من دستور البلاد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعني أن رموز النظام الذين حكموا 20 عاما سيديرون الفترة الانتقالية.

وأكد الناشط والسياسي بوشاشي، أن الشعب الجزائري لن يقبل بذلك، مشيرا إلى أن الجزائريين عندما خرجوا إلى الشارع لم يطالبوا فقط برحيل الرئيس بوتفليقة، وإنما بفترة انتقالية يديرها جزائريون لم يشاركوا في إدارة البلاد على مدى العشرين سنة الماضية.

وتمثل هذه التصريحات أول ردود الأفعال على دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بداعي المرض وفق المادة 102 من دستور البلاد.

وبحسب الدستور الجزائري، يشغل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب الرئيس الانتقالي في البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.

المصدر: huffpostmaghreb