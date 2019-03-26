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مصادر ليبية: خليفة حفتر يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

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مصادر ليبية: خليفة حفتر يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية
Sputnik Vladimir Astapkovich
المشير خليفة حفتر
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سيبدأ القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء، حسبما أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات التابعة لحفتر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن زيارة قائد الجيش إلى السعودية ستتم "بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز"​​​.

وفي وقن سابق، نقلت صحيفة "العنوان الليبية" المقربة من الجيش، عن مصادر لها، نبأ زيارة حفتر المرتقبة، دون أن تكشف عن تفاصيل أو ما هي المباحثات التي سيجريها حفتر في الرياض.

فيما أكدت صحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، في خبر عاجل نشرته على حسابها في تويتر، النبأ نفسه نقلا عن مصدر عسكري ليبي.

ويمثل الجيش الوطني الليبي قوة عسكرية تدعم حكومة ليبيا في مدينة طبرق (شرق البلاد)، وهي سلطة بديلة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طابلس.

المصدر: وسائل إعلام

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