مظاهرات في صنعاء تزامنا مع مرور 4 سنوات على بدء التحالف العربي عملياته العسكرية

بالتزامن مع مرور أربع سنوات على بدء التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن، شهدت العاصمة صنعاء مظاهرات حاشدة رافضة للحرب، التي أنهكت الشعب وزادت الأوضاع تدهورا.

وندد المتظاهرون بما وصفوه "جرائم العدوان"، مؤكدين صمودهم في وجه "العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي".

ورفع المشاركون في المظاهرات العلم اليمني ولافتات تعبر عن "استمرار الصمود والثبات والتحدي في مواجهة العدوان"، الذي دخل عامه الخامس.

من جانبه وجه مفتي الديار اليمنية، شمس الدين شرف الدين، رسالة لرجال الدين، في العالم العربي، دعاهم فيها "للاضطلاع بدورهم وواجبهم الإسلامي، وأن لا يبقوا في دائرة الصمت الغريب والرهيب والمريب، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما أمرهم الله".

وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية ضد الحوثيين في 26 مارس 2015، في عملية أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم"، لمساعدة القوات الحكومية اليمنية في استعادة سيطرتها على المناطق التي انتزعها الحوثيون.

وأدت الحرب التي يشهدها اليمن منذ 4 سنوات، والذي كان يعاني بطبيعته من أزمات، إلى تدهور الأوضاع وإلى كوارث إنسانية، أثارت قلق المجتمع الدولي ودفعت الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر بسبب انتشار الأمراض والمجاعة.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين