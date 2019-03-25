الكرملين تعليقا على نتائج تحقيقات مولر: من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة!

علّق الكرملين على نتائج التحقيق في علاقات دونالد ترامب المزعومة مع روسيا، فذكّر بالاستشهاد الفلسفي القائل بأنه من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن هناك.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ، متحدثاً عن نتائج التحقيق في الشبهات التي حامت حول علاقات مفترضة بين دونالد ترامب وروسيا: "لسوء الحظ، مضت قرون، ولم يفهم هذه المقولة الفلسفية أولئك المقيمون خلف المحيط".

وأقرت وزارة العدل الأمريكية أمس، بأن التحقيق الذي قام به المدعي الخاص روبرت مولر لم يكشف عن أي تواطؤ بين ترامب وفريقه مع روسيا خلال الحملة الانتخابية في عام 2016.

وذكر التقرير النهائي أيضًا أن مقر الزعيم الأمريكي لا علاقة له باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في وقت لاحق إنه يعتبر أن تهم التآمر هي التهم "الأكثر سخافة التي سمعها على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي