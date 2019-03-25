‏الأمن يلقي القبض على مفبركة قصة اغتصاب فتاة الأزهر في مصر

ألقت قوات الأمن المصري القبض على الصحفية المصرية آية حامد، بعد فبركتها قصة اغتصاب فتاة الأزهر في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

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وأكد محامي الصحفية عمرو سليم أنه، بصفته محامي الصحفية التي تم إلقاء القبض عليها من قبل أمن محافظة الإسكندرية، على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها أن ما قامت به موكلته جاء بناء على الاستغاثة التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وناشد المحامي وزير الداخلية والنائب العام بسرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها، وعرضها على جهات التحقيق ليتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها حيث أن ما قامت بنشره كان بناء على ما وصل إليها من استغاثة طالبات جامعة الأزهر.

وكان النائب العام المصري نبيل صادق، قد أمر بفتح تحقيق في "الشائعات" التي تناقلتها وسائل إعلام أمس، عن واقعة اختطاف طالبة بجامعة الأزهر في أسيوط واغتصابها.

المصدر: RT