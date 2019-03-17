بالفيديو.. السيسي "يمنع" الإعلامي حساني بشير من مقاطعته

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد، في جلسة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي"، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي.

وخلال كلمة الرئيس المصري، حاول الإعلامي حساني بشير مقاطعته، لكن السيسي قطع عليه الكلمة، وطلب منه استكمال فكرته، قائلا بحدة: "أكمل"، ليرد بشير: "اتفضل يا فندم".

ومازح الرئيس المصري الإعلامي حساني بشير قائلا: "معلش.. متتخضش"، وسط ضحكات الحضور، متابعا بالقول: "أنا أقصد أكمل، عشان الفكرة ما تروح مني، لا تزعل".

وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الشباب العربي الإفريقي، المنعقد في محافظة أسوان، بحضور عدد كبير من شباب الدول العربية والإفريقية.

ويتضمن الملتقى سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية + يوتيوب