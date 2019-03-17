بارزاني: على أكراد سوريا الحوار مع حكومتهم

دعا رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الأكراد في سوريا إلى الحوار مع الحكومة في دمشق، وأن يجدوا حلا في إطار سوريا الموحدة.

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ونقلت صحيفة "الوطن"عن موقع "المونيتور" الأمريكي، تأكيد بارزاني أن لا مشروع واضحا لأمريكا في سوريا والمنطقة، وأن الوجود الأمريكي مرتبط بهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وكان هذا هو الغرض الأصلي لتدخل واشنطن.

وقال إن الحكومة السورية ما زالت قائمة، ويجب على أكراد سوريا أن يتحدثوا معها إذا ما أرادوا الحصول على حقوق معينة.

واعتبر أنه يمكن للجانب الروسي أن يكون لاعبا رئيسيا في التفاوض بين الأكراد والحكومة السورية، محذرا من أن أي دخول تركي لن يوفر أي حلول.

وأشار عضو مجلس الشعب السوري ورئيس المبادرة الوطنية للأكراد عمر أوسي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى حوار بين بعض الأطراف الكردية والحكومة السورية، وكشف عن حصول جولتين من المحادثات، لكن واشنطن سعت لتخريب هذا الحوار، حيث هددت بأنها ستعطي الضوء الأخضر لتركيا لتنفيذ أطماعها في حال استمرار هذا الحوار.

وناشد أوسي الأطراف الكردية عدم الرهان على المشروع الأمريكي، مؤكدا أن الحل الوحيد لهم هو عبر الحوار مع الدولة السورية، وإعادة الجيش لبسط السيطرة على الحدود، لافتا إلى وجود محاولات لاستئناف الحوار، ومتمنيا أن تتكلل بالنجاح.

وأضاف أن التواصل لم ينقطع لكن هناك أملا بأن يسفر الحوار عن لقاءات مباشرة، مؤكدا أن الأكراد جزء من الوطن السوري ومن الشعب السوري.

المصدر: "الوطن"