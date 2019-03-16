"داعش" يتبنى قطع رأس مواطن تونسي

أكد مركز "سايت" الأمريكي، لمراقبة المواقع المتطرفة، أن تنظيم داعش أعلن عبر تطبيق "تلغرام" مسؤوليته عن إعدام تونسي، عثرت سلطات بلاده على جثته قبل شهر.

وأوضح المركز الأمريكي، أن "التنظيم نشر السبت تسجيل فيديو التقط في جبل مغيلة لقطع رأس رجل، وقال إنه محمد الأخضر مخلوفي".

وبحسب "سايت"، فإن "تنظيم داعش اتهم الرجل بأنه جاسوس لأجهزة الاستخبارات التونسية".

IS Media Affiliate Releases Video of Fighter Beheading Accused Spy in Tunisia https://t.co/i95OipNzD4 — SITE Intel Group (@siteintelgroup) ١٦ مارس ٢٠١٩

وتمشط قوات الأمن التونسية منطقة جبل مغيلة لتعقب المسلحين المتحصنين فيها، إذ أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قوات الأمن عثرت في المنطقة في فبراير الماضي على جثة رجل يحمل الاسم ذاته "المبين" في الفيديو.

وقال المتحدث باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" سفيان السليطي، إنه "جرى تكليف الجهاز بالتحقيق".

وهذه الأساليب من "داعش" ليست الأولى في المنطقة، ففي 2015 قطعت مجموعة متطرفة رأس الفتى مبروك السلطاني (17 عاما) في واقعة هزت الرأي العام، وبعد سنتين عثر على جثة شقيقه الأكبر خليفة السلطاني أثناء عملية تمشيط عقب اختطافه على يد "مجموعة إرهابية"، حسب وزارة الدفاع التونسية.

المصدر: أ ف ب