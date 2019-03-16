ضياء رشوان نقيبا للصحفيين المصريين

فاز رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية ضياء رشوان، بمنصب نقيب الصحفيين المصريين في انتخابات النقابة التي أجريت الجمعة.

وانتخبت النقابة كذلك 6 من أعضاء مجلسها الإداري البالغ عددهم 12 عضوا.

انتخابات الصحفيين تشهد أكبر مشاركة في تاريخ النقابة pic.twitter.com/5L6Vt2YOpj — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) 16 марта 2019 г.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات جمال عبد الرحيم، إن "رشوان حصل عقب فرز الأصوات في 30 من بين 31 لجنة على ألفين و700 صوتا مقابل ألف و500 صوت لأقرب منافسيه، وهو رفعت رشاد، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة وعضو مجلس إدارتها".

من جهته، قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين المنتخب، إنه "فخور بروح المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين"، مؤكدا أن العدد الذي شارك في الانتخابات هذه المرة غير مسبوق، وأن "الجميع تعامل مع الحدث بكل احترام وتقدير وأهمية".

وأضاف أن "الوقفة العظمية لن تكون الأخيرة"، مشددا على أن الصحفيين سوف يأتون إلى مقر النقابة لحل كافة المشاكل التي تواجههم في هذه المهنة العريقة والعظيمة.

ضياء رشوان: فخور بروح المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين.. وعدد من شاركوا بالانتخابات غير مسبوق https://t.co/jNjHdbrlNI — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) ١٦ مارس ٢٠١٩

ويعمل رشوان صحفيا في مؤسسة "الأهرام" المصرية، وانتخب نقيبا للصحفيين لدورة سابقة عام 2013.

وتنافس على منصب النقيب 11 مرشحا، وعلى التجديد النصفي لمقاعد مجلس النقابة 52 مرشحا، فيما تمتد فترة النقيب لعامين، وفترة عضو مجلس النقابة لأربعة أعوام.

المصدر: بوابة الأهرام + وكالات