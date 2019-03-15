دمشق تدين هجوم نيوزيلاندا الإرهابي

أدانت الحكومة السورية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان" على مسجدين في نيوزيلاندا، مؤكدة أنه يبرز الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة التطرف وكراهية الإسلام.

وجاءت إدانة سوريا على الهجوم المروع على لسان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

وقال المصدر: "هذه الجريمة الإرهابية العنصرية تبرز الحاجة الماسة لتضافر كل الجهود للقضاء على الإرهاب ومكافحة الأفكار المتطرفة ونزعات الكراهية التي تستهدف الدين الإسلامي الحنيف".

وأسفر الهجوم بسلاح ناري نفذه أسترالي اعتنق أيديولوجيا النازية الجديدة مع متعاونين آخرين، واستهدف المصلين في مسجدين في مدينة كرايس تشيرتش، عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: سانا