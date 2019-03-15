مصر تؤكد مقتل رعايا لها في هجوم نيوزيلندا

أكدت وزارة الهجرة المصرية وجود مواطنين مصريين بين ضحايا هجوم نيوزيلندا، مضيفة أنها ستقوم بنقل جثامين القتلى إلى الوطن فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين.

وقالت الوزارة في بيان نشر اليوم الجمعة إنها تلقت بلاغا من أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا تفيد بوفاته في الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.

وتواصلت وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، مع أسرة المواطن القتيل وعزتها.

وخلال الاتصال أكد ذوو المتوفى مقتل مصريين خلال المجزرة في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات ونقل الجثامين إلى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين، ستقوم الوزارة بنقل الجثامين.

وسبق أن طلب سفير مصر لدى نيوزيلندا، طارق الوسيمي، في وقت سابق من الجمعة من وزارة الخارجية النيوزيلندية أسماء الضحايات والمصابين المصريين.

المصدر: RT