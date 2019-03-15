موسكو تطالب واشنطن بوقف الإجراءات التعسفية ضد الطيار الروسي ياروشينكو

طالبت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بوقف الإجراءات التعسفية ضد الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو الذي يقضي عقوبة السجن 20 سنة في ولاية كونيتيكت، وأكدت إصرارها على عودته إلى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نعتقد أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية القانونية الدولية، ونحث السلطات الأمريكية على اتخاذ تدابير فورية لاحترام حقوق قسطنطين القانونية.. نطالب بالتوقف عن الإجراءات التعسفية ضده وإعادته إلى وطنه".

وأكدت زاخاروفا أن ياروشينكو محروم من الرعاية الطبية اللازمة ومعتقل في ظروف تؤدي إلى تفاقم حالته الصحية، مضيفة :"يبقى المواطن الروسي محروما من الرعاية الطبية المؤهلة، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول عليها.. وضعه (الطبي) يتفاقم بسبب الظروف القاسية في سجن كونيتيكت (في مدينة دانبري) حيث نُقل في يونيو 2018".

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وذكّرت زاخاروفا أن الوضع مع انتهاك حقوق المواطن الروسي من قبل السلطات الأمريكية ليس بجديد، موضحة أنه "في البداية، تم اختطاف قسطنطين ياروشينكو من بلد لآخر، وعذب بشكل وحشي، ثم أدين بتهم على أسس واهية، واستمر تعذيبه في السجن، وحرم من العلاج.. وكل هذا مستمر منذ 9 سنوات".

وقد اعتقل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو في 28 مايو عام 2010، في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة حيث قضت عليه محكمة في سبتمبر عام 2011، بالسجن مدة 20 عاما.

وينفي ياروشينكو التهم بشكل قاطع ويعتبر اعتقاله استفزازا، وقضيته ملفقة. وفي أغسطس 2018، تمكنت زوجته وابنته من مقابلته لأول مرة بعد اعتقاله لمدة سبع سنوات.

المصدر: تاس