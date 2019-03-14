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لويزة حنون لـRT: الشارع الجزائري رفض قرارات بوتفليقة واعتبرها تحايلا

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أكدت زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، أن الشارع رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبرها تحايلا، مشيرة إلى أن هناك خلط بين مفهوم الدولة والأوليغارشية في البلاد.

وقالت لويزة حنون لقناة RT، إن "مطلب تأجيل الانتخابات كان بغرض توفير ظروف ديمقراطية، وأن مشاركتنا في الانتخابات تهدف إلى النضال السلمي".

وأضافت، "ما يجري من احتجاجات هو نتاج لتراكمات من الممارسات منذ زمن"، مشددة على أن "هناك غموض حول كيفية تشكيل أعضاء الندوة الوطنية وعملها".

وطالبت زعيمة حزب العمال الجزائري، الرئيس بوتفليقة بأن يعيد الكلمة للشعب الذي يطالب برحيل انظام الحكم الحالي.

المصدر: RT

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