أردني يربط ابنه الرضيع بعربة أطفال ويرميه في البحر

أقر رجل أردني بقتله طفله البالغ عاما واحدا من خلال دفع عربته إلى المياه عمدا، وفقا لما أعلنه رئيس هيئة الهجرة التايلندية يوم الثلاثاء.

ووقعت جريمة القتل في مدينة باتايا الساحلية، حيث كان الأردني وائل نبيل سلمان زريقات البالغ 52 عاما يمضي إجازة مع زوجته وطفلهما البالغ سنة واحدة، علما أن والد الطفل عمد بعد يومين من وصولهما إلى أخذ ابنه قائلا لزوجته إنه عهد به إلى عائلة أخرى، مما جعل الزوجة تشتكيه للسلطات.

وأوقفت الشرطة التايلاندية الرجل الأردني بعدما عثر صيادون في ميناء باتايا الرئيسي يوم الاثنين 11 مارس على جثة الطفل الرضيع.

وقال رئيس هيئة الهجرة التايلندي "إن الأردني أقر الليلة الماضية بأنه ربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفع بها إلى البحر".

وأضاف "الأب قال إنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا.. هذه قصة مفجعة".

وسيحاكم الرجل الأردني بموجب الفقرة 289 من القانون الجنائي التايلاندي بتهمة قتل طفل عمدا، وتصل عقوبة هذا العمل في حال الإدانة إلى الإعدام.

Seorang lelaki warga Jordan mengaku membunuh anak lelakinya yang berusia dua tahun dengan cara mengikat mangsa pada kereta sorong bayi, sebelum menolaknya ke laut.



Berita penuh di https://t.co/3YK01DxeGY#sinarharian#bunuh#kejam#ditahanpic.twitter.com/TCPBcQlodY — Sinar Harian (@SinarOnline) 12 марта 2019 г.

الخارجية تتابع

إلى ذلك، قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع من خلال سفارة المملكة لدى كوالالمبور والمعتمدة في تايلاند وبالتنسيق مع السلطات التايلاندية المختصة تفاصيل جريمة القتل.

وأكد القضاة أن مركز العمليات يقوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الأردن وتايلاند للكشف عن ملابسات الحادثة.

وأشار إلى أن السفارة باشرت بإجراءات دفن الطفل في تايلاند بناء على طلب ذويه.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني