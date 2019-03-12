سوريا تنفي علمها بملابسات اعتقال صحفي أردني

نفت وزارة الخارجية السورية علمها بملابسات اعتقال صحفي أردني في سوريا، وذلك في إطار ردها على استفسار رسمي من وزارة الخارجية الأردنية، بحسبما نقلته قناة "المملكة".

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ونقلت قناة "المملكة" تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، الذي قال سابقا، إن السفارة الأردنية في دمشق وجهت مذكرة رسمية للخارجية السورية للحصول على تفاصيل اعتقال المواطن الأردني عمير الغرايبة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن القائم بالأعمال الأردني في سوريا التقى بمدير الدائرة القنصلية في الخارجية السورية، وطلب منه رسميا بيان أسباب اعتقال الغرايبة، ومعرفة مكان وظروف اعتقاله.

وصرح الناطق باسم الخارجية الأردنية بأنه "وفي نفس الوقت، وبالتوازي مع جهد سفارتنا لدى دمشق، فقد قامت الوزارة باستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية لدى عمّان أيمن علوش، وطلبت منه نقل طلب الحكومة الأردنية بالإفراج الفوري عن الغرايبة".

وأفاد القضاة بأن علوش وعد "بمخاطبة سلطات بلاده على الفور ونقل تلك الرسالة".

من المهم الإشارة إلى أن شقيق المصور الصحفي، عمير الغرايبة (30 عاما)، قال في تصريحات سابقة إن أخاه اعتقل في 10 فبراير أثناء عودته إلى الأردن.

المصدر: قناة "المملكة"