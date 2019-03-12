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وفاة مفاجئة لأمير سعودي شاب

أخبار العالم العربي

وفاة مفاجئة لأمير سعودي شاب
www.spa.gov.sa
جانب من الجنازة (واس)
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شيع عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين اليوم الثلاثاء جثمان الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود إثر وفاته بشكل مفاجئ مساء الاثنين.

وجرى تشييع الجثمان بحضور مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، وأمير منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وعدد من الأمراء من مسجد الإمام تركي في مدينة الرياض.

يذكر أن الأمير الشاب الراحل كان ناشطا في مجال الرياضة وعضوا في نادي النصر السعودي.

المصدر: واس

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