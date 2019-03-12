الخارجية التركية بشأن الأقصى: عدوانية إسرائيل زادت نتيجة التشجيع الأمريكي

دان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال تشاووش أوغلو: "ينبغي أن نقول قف لهذا التهور الإسرائيلي".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن قبول التهورات الإسرائيلية التي تطال الأماكن المقدسة وعلى العالم بأسره أن يعرب عن رفضه لذلك.

وأكد الديبلوماسي التركي أن عدوانية إسرائيل زادت نتيجة التشجيع الأمريكي.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن أنقرة ستواصل الحديث عن كافة الانتهاكات، مشددا على أنه لا يمكن التخلي عن القضايا المقدسة والوطنية.

وفي تصعيد خطير، أخلت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك من كافة الموظفين والمصلين وطلبة المدارس الشرعية، وأوصدت كافة أبوابه.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، اليوم، إن أعدادا كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن زجاجة حارقة ألقيت على الغرفة التي تبعد عدة أمتار عن قبة الصخرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وأضافت أنها اعتقلت مشتبها به.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من الغرفة ومطاردة قوات الأمن الإسرائيلية للمصلين في ساحات الأقصى والقبض على عدد منهم.

المصدر: وكالة الأناضول