روسيا: نأمل باستمرار حل المشاكل في الجزائر بشكل بناء ومسؤول وعن طريق الحوار

أعربت الخارجية الروسية عن أملها في استمرار حل المشاكل التي تمر بها الجزائر بشكل بناء وبمسؤولية، مشددة على أنها تتعامل مع هذه القضية كشأن داخلي لدولة صديقة لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، اليوم الثلاثاء، تعليقا على التطورات الأخيرة في الجزائر: "إننا ننظر إلى الأحداث الجارية في الجزائر كشأن داخلي بحت لدولة صديقة لروسيا".

وأضافت زاخاروفا: "نأمل مع ذلك في أن يستمر حل المشاكل التي ستواجهها البلاد بشكل بناء ومسؤول عن طريق الحوار الوطني الشامل مع التركيز الواضح على ضمان الاستقرار والظروف الملائمة لتقدم الجزائر اللاحق في سبيل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصلحة الشعب الجزائري برمته".

وعلى خلفية احتجاجات شعبية واسعة تعم الجزائر منذ أواخر فبراير الماضي، أعلن رئيس البلاد المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما، أمس الاثنين، التخلي عن الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد المزمع عقدها مبدئيا في 18 أبريل المقبل بالإضافة إلى قرب إجراء تعديلات واسعة في الحكومة واستفتاء شعبي لإقرار دستور جديد.

وأفاد بوتفليقة في نص رسالة وجهها للشعب بأن انتخابات الرئاسة المقبلة ستنظمها "الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدولي".

وأعلن بالتزامن مع ذلك حل الهيئة العليا المستقلة الحالية لمراقبة الانتخابات وإقالة رئيسها، عبد الوهاب دربال.

كما قبل بوتفليقة الاثنين استقالة أحمد أويحيى من منصب رئيس الحكومة وعين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، خلفا له.

وجرى إصدار هذه القرارات بعد عودة بوتفليقة إلى بلاده، الأحد الماضي، قادما من جنيف السويسرية التي وصل إليها يوم 24 فبراير لإجراء "فحوصات طبية دورية"، حسب الرواية الرسمية.

المصدر: كوميرسانت + وكالات