بدوي يتحدث عن "جزائر جديدة" وإصلاحات عميقة

قال رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، يوم الثلاثاء، إن "الجزائر الجديدة" مقبلة على خارطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة.

ويأتي تصريح بدوي بعيد تسلمه مهام رئاسة الوزراء، اليوم، خلال المراسم من سلفه أحمد أويحيى.

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وأضاف رئيس الوزراء الجزائري المكلف أن "الجزائر تعيش مرحلة خاصة في تاريخها والجزائريون ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها خلال الأيام والأسابيع الماضية والتي توجت بخارطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة ستعرفها الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون بكل فئاتهم وخاصة الشباب".

وتابع "ستعمل الحكومة على تجسيد اقتراحاته ميدانيا بمعية الطاقم الذي سيرافقني في هذه المهمة الصعبة وهذه المسؤولية التي اعتبرها تكليفا".

وأكد أن "الالتفاف حول هذه الطموحات ضروري اليوم، والوقت والثقة ضروريان لتجسيد كل هذه الطموحات التي ينتظرها الشعب الجزائري".

وكلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الاثنين، بدوي بتشكيل الحكومة خلفا للرئيس المستقيل أويحيى، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة.

المصدر: الخبر الجزائرية